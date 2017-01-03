2017'nin en önemli oyun yıldönümleri!

Final Fantasy'den Shin Megami Tensei'ye bir çok ünlü oyun bu sene büyük yıldönümlerini kutlayacak!

03/01/2017 17:00

Bir çok büyük oyun şirketi 2017 yılında önemli yıldönümleri kutluyor. Biz de sizler için bu yıldönümlerini ve yıldönümleriyle ilgili şirketlerin planlarını listeledik.

30. yıldönümü olan oyunlar

  • After Burner – İlk olarak 17 Haziran 1987'de yayınlandı.
  • Final Fantasy – İlk olarak 18 Aralık 1987'de yayınlandı.
  • Mega Man – İlk olarak 17 Aralık 1987'de yayınlandı.
  • Metal Gear – İlk olarak 13 Temmuz 1987'de yayınlandı.
  • Phantasy Star – İlk olarak 20 Aralık 1987'de yayınlandı.
  • PC Engine – İlk olarak 30 Ekim 1987'de yayınlandı.
  • R-Type –İlk olarak 1 Temmuz 1987'de yayınlandı.
  • Street Fighter – İlk olarak 30 Ağustos 1987'de yayınlandı.
  • Ys I: Ancient Ys Vanished – İlk olarak 21 Haziran'da yayınlandı.

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    Yazar: Berk İşçimen

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