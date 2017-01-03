2017'nin en önemli oyun yıldönümleri!

Bir çok büyük oyun şirketi 2017 yılında önemli yıldönümleri kutluyor. Biz de sizler için bu yıldönümlerini ve yıldönümleriyle ilgili şirketlerin planlarını listeledik.
30. yıldönümü olan oyunlar
- After Burner – İlk olarak 17 Haziran 1987'de yayınlandı.
- Final Fantasy – İlk olarak 18 Aralık 1987'de yayınlandı.
- Mega Man – İlk olarak 17 Aralık 1987'de yayınlandı.
- Metal Gear – İlk olarak 13 Temmuz 1987'de yayınlandı.
- Phantasy Star – İlk olarak 20 Aralık 1987'de yayınlandı.
- PC Engine – İlk olarak 30 Ekim 1987'de yayınlandı.
- R-Type –İlk olarak 1 Temmuz 1987'de yayınlandı.
- Street Fighter – İlk olarak 30 Ağustos 1987'de yayınlandı.
- Ys I: Ancient Ys Vanished – İlk olarak 21 Haziran'da yayınlandı.
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