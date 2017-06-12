2017'nin geri kalanında beklenen en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve sürekli yenilenen akıllı telefonların her yıl bir yenisi çıkıyor. En son model akıllı telefon tanıtımlarından sonra bir sonraki büyük şey merakla bekleniyor.

2017 yılında şimdiye kadar oldukça etkileyici akıllı telefonlar tanıtıldı. Ancak yıl daha bitmedi ve gelmesi beklenen harika akıllı telefonlar mevcut.

Tüm platformlarda en iyi olacağını düşündüğümüz en iyi akıllı telefonları topladık ve akıllı telefonların bir listesini hazırladık. Henüz piyasaya sürülmemiş, 2017 yılında tanıtılacak en yeni telefonların listesini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

OnePlus 5

OnePlus, 4 numarasını atlayıp doğrudan OnePlus 5'i tanıtacak. OnePlus 5 2017’nin merakla beklenen akıllı telefonları arasında yer alıyor ve temelde 20 Haziran'da tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, OnePlus tarafından da doğrulandı.

OnePlus'ın kendisi tarafından gösterilen resmi görselde, OnePlus 5'in "daha net fotoğraflar" için "çift kamera" özelliği olduğunu söyleniyor. Bu ikili kamera Apple iPhone 7 Plus'ın arka kamerasına çok benziyor ancak, telefon tanıtıldıktan sonra yapılacak karşılaştırmalar sayesinde OnePlus 5'in kamerasının ne kadar iyi olduğu ortaya çıkacak. Telefonun 8GB RAM ve Snapdragon 835 ile gelmesi bekleniyor.