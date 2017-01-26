2017'nin şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyunları!

Bu liste, çeşitli oyun satışlarından elde edilen çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Bu listeyi oluşturmak için verileri tarayıp titizlikle inceledik.

26/01/2017 15:15

Gün geçtikçe gerçek hayattan ayırt edilemez olan tamamen dolaşımsal sanal gerçeklik deneyimlerine yaklaşıyoruz. Henüz tam olarak o kadar ileride olmasak da, bu oyunlar çok gerçekçi görünüyor ve daha piyasaya çıkmadan insanlar sıraya girip ön sipariş çılgınlığına kapılıyor!

Mass Effect: Andromeda

1485429082_me4-e1485359549803.jpg

Mass Effect serisinin uzun zamandır beklenen devam oyunu olan Andromeda yeni bir kahraman, yeni gezegenler ve çok geniş bir açık dünya ile geliyor. Andromeda yeni özellikleri ile gelmiş geçmiş en iyi Mass Effect oyunu olmayı vaat ediyor.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER