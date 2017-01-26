2017'nin şimdiye kadar en çok ön sipariş alan oyunları!

Gün geçtikçe gerçek hayattan ayırt edilemez olan tamamen dolaşımsal sanal gerçeklik deneyimlerine yaklaşıyoruz. Henüz tam olarak o kadar ileride olmasak da, bu oyunlar çok gerçekçi görünüyor ve daha piyasaya çıkmadan insanlar sıraya girip ön sipariş çılgınlığına kapılıyor!

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect serisinin uzun zamandır beklenen devam oyunu olan Andromeda yeni bir kahraman, yeni gezegenler ve çok geniş bir açık dünya ile geliyor. Andromeda yeni özellikleri ile gelmiş geçmiş en iyi Mass Effect oyunu olmayı vaat ediyor.