2017’nin teknoloji trendlerini LG belirliyor

LG Electronics (LG), tüm dünyanın heyecanla izlediği CES 2017’de, trendleri belirleyen inovatif teknolojileriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl 50.’si düzenlenen etkinliğin en gözde markası olan LG Electronics, beyaz eşya, mobil cihazlar, 4K OLED ve UHD televizyonlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve giyilebilir cihazlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle fuarda sergilenen LG SIGNATURE W7 OLED 4K TV, Engadget En İyinin En İyisi Ödülünü de kazanarak TV teknolojilerine damga vurdu. Bunun yanında, W7 ve LG Smart InstaView buzdolabının birlikte kazandığı ve içlerinde “etkinliğin en iyisi” başlıklarını da içeren toplamda 90’dan fazla ödül, LG’nin ileri görüşlülüğünü ve liderliğini kanıtladı. LG, tüm dünyadan birçok yayın tarafından verilen büyük ödüllere ek olarak, Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) tarafından dağıtılan 21 adet CES İnovasyon Ödülü’nün de sahibi oldu.

LG’nin 2017 yılını şekillendirecek teknolojilerini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

LG ile TV’lerde HDR dönemi başlıyor

LG Electronics’in 2017 yılında TV teknolojilerine getireceği en büyük yeniliklerin başında rakipsiz HDR (High Dynamic Range) teknolojisi geliyor. Yeni HDR Effect özelliği sayesinde standart çözünürlükteki görüntüleri kare kare işleyebilen LG TV’ler belirli alanlardaki parlaklığı yükselterek kontrast oranlarını geliştiriyor ve çok daha keskin görüntüler oluşturuyor. 2017 serisi LG TV’ler Dolby Vision özellikli Aktif HDR teknolojisi sayesinde çoklu HDR formatlarını da görüntüleyebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar yüksek kalitede HDR içeriklere istedikleri gibi erişebiliyorlar.

LG 2017 OLED TV serisi, CES’de “En İyinin En İyisi” ödüllerini almaya hak kazanan LG SIGNATURE Serisi W7 Wallpaper TV başta olmak üzere, bir milyar renk ve sınırsız kontrast oranı ile birlikte hiçbir ışık sızması olmadan kusursuz siyahlar sunan devrimci pixel dimming teknolojisine de sahip. Dünyada Dolby Atmos™ özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV ürün serisi, bulunduğu ortamı adeta bir eğlence merkezine çeviriyor.

LG’nin TV alanındaki bir diğer inovasyonu olan Nano Cell'li LG SUPER UHD TV'ler ise LCD ekranda yer alan yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıklar sayesinde, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. Bu ışık emme özellikleri, LG'nin yeni LCD ekranlarının farklı renkleri çok daha hassas bir şekilde filtrelemesine ve her rengin orijinal içerik üreticisi tarafından tasarlandığı gibi görüntülenmesine olanak tanıyor.