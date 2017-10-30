2018 Dünya Kupası 4K yayınlanacak!

Futbol severlerin merakla beklediği dünya kupası, bu kez Rusya’da düzenlenecek. Rusya’da etkinlik için son hazırlıklar yapılırken, etkinlik hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin Rusya’ya akınına neden olacak etkinliği dijital olarak da on milyonlarca insan izleyecek. Maçların televizyonlardaki yayınları için FIFA bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla birlikte turnuvadaki bütün maçların 4K HDR teknolojisiyle kaydedileceği kesinleşti.

Yayınların Günümüzde televizyonculuk standardı haline gelen 4K olarak kaydedilmesi kimseyi şaşırtmadı, ancak HDR teknolojisinin de tüm maçlarda zorunlu tutulması ilgi çekti. Bu sayede Dünya Kupası'ndaki bütün maçlar hem çok yüksek çözünürlükte hem de inanılmaz renk ve siyrah-beyaz oranıyla izlenebilecek. Yapılan açıklama sadece kayıtları kapsıyor. Yani maçların tamamı 4K HDR olarak yayınlasa da tüm kanallar bu formatta yayın yapamayabilir. Resmi olarak hangi kanalların bu formatta yayın yapacağı da belli değil.

BBC’nin 4K test yayını yapan kanallarının dışında dünyanın pek çok yerinde 4K yayınlara başladığını söyleyebiliriz. Ülkemizde ise 7/24 4K yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT 4K olmuştu. Bunun dışında Turkcell TV+’nin, Digitürk’ün, Tivibu’nun ve D-smart’ın 4K yayın desteği bulunmakta. Turkcell daha çok özel içerikleriyle, Digitürk ise özel maç yayınlarıyla öne çıkıyor. Televizyon kanalları isterse 1080p ve 1080i formatlarında da yayın yapabilecekler.

Tüm maçlar 37 kamera ile yayınlanacak. Final maçlarında daha fazla kamera olup olmayacağı ise bilinmiyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki yayın durumu net olarak bilinmese de en azından final maçlarının tamamının ülkemizde de 4K olarak yayınlanacağını söyleyebiliriz. Yapılan resmi açıklamaya göre bazı maçlar VR olarak 360 derece kaydedilecek. Hangi maçların VR olarak kaydedileceği bilinmezken, VR deneyimiyle maç keyfi yaşamak isteyenlerin özel üyeliklere sahip olmalarının gerekebileceğini söyleyebiliriz.