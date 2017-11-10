2018 model Galaxy A5'in bu özelliği onaylandı

Samsung'un yakında Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor ve modellerdeki yeni özelliklerden bir tanesi Galaxy S8'e uyarlanmış olan bir sonsuzluk ekranı. Galaxy A5 (2018) modelinin bir sonsuzluk ekranını söylenti teyidi olarak, SM-A530F model numarasını taşıyan HTML Test web sitesinde göründü.

HTML5 Test listesi, Galaxy A (2018) serisinin Android 7.1.1 Nougat'ı çalıştıracağı ve Android Oreo ile kutudan çıkarmayacağına ilişkin önceki raporları doğrularken, 2018 A5'in test edildiğini gösteriyor. Galaxy A serisi genellikle 16:9 en-boy oranı ile geliyor ancak liste, cihazın ekranının 846 x 412 piksel çözünürlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Çözünürlük rakamları kesinlikle yanlış, ancak 18.5:9 en-boy oranının yer alması dolaylı olarak A5'de (2018) bir sonsuzluk ekranın varlığının da doğrulanmasıdır.

Bunun anlamı da, bir ön fiziksel ana menü düğmesi olmayacağı ve parmak izi algılayıcısının arkaya yerleştirilmesi gerekeceği ve muhtemelen arka kameranın altında olacağıdır. Samsung, henüz Galaxy A (2018) hakkındaki detayları resmen doğrulamıyor ancak gelecek yılın başlarında modellerin tanıtılmasını bekliyoruz.