2018'de 1 milyardan fazla akıllı telefon bu özelliğe sahip olacak!

Counterpoint Research'e göre 1 milyardan fazla akıllı telefonun 2018'de bir parmak izi algılayıcısı olacak. Şirkete göre, parmak izi tanıma, cihaz sahibinin kurulu sertifikasyon çözümü haline gelecek. Bu, sayısal ödemelerin yükselmesi ve mobil bankacılığın artan kullanımı gibi çeşitli faktörlere yansıyacak.

Akıllı telefonlar daha gerekli hale geldiğinden, kullanıcının kimliğinin güvenliğini artırmak mantıklı olacaktır. Counterpoint Research danışmanı Parv Sharma, 2018'deki cihazların yaklaşık dörtte üçünün parmak izi sensörleri ile geleceğini söylüyor.

Aslında, teknoloji daha uygun fiyatlı hale geldiğinde, sensörle birlikte gelen yeterince giriş seviyesi cihazlar göreceğiz. Araştırmanın başkanı Neil Shah, pazarın % 12'sini tutan parmak izi sensörleriyle akıllı telefonların pazar lideri olduğunu ve bunu % 11 ile Apple'ın takip ettiğini söyledi. Huawei ise % 8 ile üçüncü oldu.

Parmak izi sensörleri için talep arttı ve biyometrik kimlik testleri artık üreticiler için farklı bir unsur. Gelecek yıl mantıksal olarak yeni nesil bazı akıllı telefonlara yol açacak parmak izi sensörünü üreticilerin ekrana entegre etmesi bekleniyor.