2020 yılına kadar piyasaya çıkacak 7 elektrikli otomobil

Bir dizi uzun menzilli elektrikli otomobilin 2020 yılına kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Bu elektrikli araçların birçoğu lüks otomobil üreticileri tarafından yapılacak ve büyük olasılıkla 50.000 dolardan fazla fiyata mal olacak.

Ancak 200 mil aralığına sahip, otomobiller üretecek birkaç otomobil üreticisi de var. Bunlar da büyük olasılıkla dostça bir fiyat etiketine sahip olacak.

İşte önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak uzun menzilli elektrikli otomobillerin bir listesi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Tesla'nın Model 3'ün 2017'den önce üretime geçmesi bekleniyor.

Tesla'nın Model 3 otomobili, vergi haricinde yaklaşık 35.000 $'a mal olacak.

Aracın 35,000 dolarla başlaması bekleniyor ancak tüketiciler, Autopilot özelliklerinin etkinleştirilmesini istiyorsa birkaç bin ekstra ücret ödemeleri gerekecek.

CEO Elon Musk, Model 3'ün en az 215 mil bir menzili olacağını ve beş kişilik yeterli genişlikte olacağını söyledi.

Tesla, Nisan 2016'da araç için ön siparişler almaya başladı ve yaklaşık 400.000 ön sipariş olduğunu söyledi.

Şirket, ön siparişlerin bir kısmını 2017 sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor olsa da, toplu ürün 2018'de teslim edilecek. Dolayısıyla, Model 3'ü 2020'den önce isterseniz, şimdi sipariş vermeniz gerekiyor.