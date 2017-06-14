2050 yılında dünyanın en kalabalık 10 şehri

Bu şehirler 2050 yılına gelindiğinde inanılmaz nüfusa ulaşacak.

14/06/2017 14:00

Dünya çapında insan nüfusu endişe verici bir oranda büyüyor. 2050 yılına gelindiğinde, gezegende hemen hemen 10 milyar kişi olacak.  Peki en çok büyüme hangi şehirlerde gerçekleşiyor? 

Şu an için  dünyanın en kalabalık kenti Tokyo ve yaklaşık 38 milyon nüfusu bulunuyor. Dünyanın en kalabalık ilk 10 şehirleri arasında Afrika'da bulunanı yok ve sadece Latin Amerika'da iki şehir (Sao Paulo ve Mexico City) bulunmaktadır. 

Nüfus artışı modellerine dayalı olarak araştırma yapan Toronto Üniversitesi, Küresel Şehirler Enstitüsü projesi kapsamında 2050 yılında en büyük olacak ilk 10 şehrin listesini yayınladı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz. 

10. Mexico City, Meksika: 24.3 milyon kişi

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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