20MP ön kameralı Oppo F5 resmen tanıtıldı

Oppo, vaat ettiği gibi, Filipinler'deki bir etkinlikte selfie odaklı akıllı telefonu olan Oppo F5'i duyurdu. 6 inçlik Full HD+ 18:9 az çerçeveli ekrana sahip telefonun 20 megapiksel ön kamerası, bir hikayenin mükemmel şekilde güzelleştirilmesi için 200 yüz tanıma noktasını tarayan AI tanıma teknolojisine sahip ve bokeh efekti de sunuyor. Ayrıca, telefonun hızla kilidini açmak için yüzü tanıma özelliği var.

Tekli bir metal tasarıma sahip telefon, ayrılmış çift SIM ve microSD kart yuvaları ile birlikte geliyor ve 3200mAh yerleşik bir pil içeriyor. Ayrıca, Bluetooth ile karşılaştırıldığında 100 kat daha hızlı aktarmayı vaat eden O dosya paylaşım teknolojisi ile birlikte geliyor.

OPPO F5 teknik özellikleri

Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6 inç (2160 × 1080 piksel) 18: 9 FHD+ 2.5D kavisli cam ekran

2.5GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P23 800MHz ARM ile 16nm işlemci Mali G71 MP2 GPU

32GB depolama alanı ile 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanına sahip 6GB RAM, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 7.1 (Nougat) with ColorOS 3.2

Çift sim

LED flaş, f / 1.8 diyafram ile 16MP arka kamera

F / 2.0 diyafram, 1 / 2.8 "sensörlü 20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156.5 x 76 x 7.5 mm; Ağırlık: 152g

3.5mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3200mAh yerleşik pil

Altın, Siyah ve Kırmızı renklerde geliyor ve ön sipariş bugün başlayacak ve 3 Kasım'a kadar devam edecek. Filipinler'de 4 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak.