24 megapiksel ön kameralı çerçevesiz akıllı telefon tanıtıldı

Çinli üretici Vivo, V7+'dan sonra, selfie odaklı akıllı telefonu telefonunun artı olmayan versiyonunu duyurdu.Cihaz, Vivo V7 olarak adlandırılıyor ve 24 MP ön kamera, FullView ekran ve iki nano-SIM ve bir microSD için üçlü kart yuvası ile birlikte geliyor.

Ekranı 18: 9 oranında ve HD + 1440 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. IPS LCD olan panel 5,7 inç ölçüsünde. Vivo V7, 8 GHz Cortex A53 işlemci çekirdeğine sahip Qualcomm Snapdragon 450 yona seti ile geliyor. Arkadaki kamera 16 MP sensör, f / 2.0 diyafram ve bir LED flaş ile birleşti. RAM 4 GB ve 32GB'lık bir depolama alanı da var.

Vivo V7, Android Nougat 7.1'e dayanan Funtouch 3.2'yi çalıştırıyor ve 3000 mAh pile sahip. Vivo, V7'yi tüm dünya pazarlarında satacak ve Endonezya bugün telefonun satışına başlayacak. Telefon, Mat Siyah veya Altın olarak sunuluyor ve maliyeti yaklaşık 300 dolar.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.