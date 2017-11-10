iPhone ile evlenme teklifi etti haberlerine sık sık denk geliyoruz. Bu sefer Çin'de yaşayan Chen Ming, çıtayı oldukça yükseltti. Chen Ming, kız arkadaşına tam 25 adet iPhone X ile evlenme teklifi etti. Chen Ming, 25 adet iPhone X'i güller ile oluşturduğu kalp şeklinin üzerine yine kalp şeklinde dizmiş.

Eli oldukça bol olan Chen Ming; iPhone X'in Türkiye satış fiyatı ile toplamda 31.000 TL'ye denk gelen bu evlenme teklifine "Evet" cevabını aldığı söyleniyor. Bu ilginç evlenme teklifinin sonrasında Chen Ming, kız arkadaşının 25 yaşında olduğu için 25 adet iPhone X aldığını söyledi.

Evlenme teklifinin ardından gelen şimdiki soru ise Chen Ming'in 25 adet iPhone X ile ne yapacağı? Chen Ming, bu iPhone'ları satıp balayına çıkabilir, ya da her gün farklı bir iPhone X'i kullanabilir. Bakalım 25 adet iPhone X'in akıbeti nasıl olacak?