29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ı Doodle oldu!

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı ve özel Doodle yayınladı.

29/10/2017 09:40

Özel günlerde anasayfasında o güne özel tasarımlarla Doodle yayınlayan dev arama motoru Google, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Yılında Türkiye’nin milli bayramını unutmadı ve anasayfasında bir Doodle yayınladı.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor.

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Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil yapılır. Her yıl 29 Ekim'de tüm şehirlerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve şenlikler düzenleniyor.

Biz de Teknoloji Oku olarak 'Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyoruz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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