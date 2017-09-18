Battleborn için yolun sonu erken göründü!

Overwatch ve Paladins arasında kendine yer bulamayan Battleborn için Gearbox Software yeni güncelleme yayınlanmayacağını açıkladı.

Battleborn sunucuları bir süre daha aktif kalacak, ancak oyun planlanan sonbahar güncellemesi dışında başka hiçbir güncelleme almayacak. Yani, Gearbox Software, oyundan desteğini çekiyor. Konu hakkında Randy Varnell resmi olarak açıklama yaptı.

Sonbahar güncellemesinden sonra, Battleborn için herhangi bir yeni içerikveya güncelleme yayınlamayı düşünmüyoruz. İleride bunun değişebilmesi ihtimaline karşı, sosyal medya üzerinden takipte kalmayı unutmayın.

Overwatch ile aynı dönemde çıkmak gibi büyük bir talihsizlik içersinde olan Battleborn haftalar içerisinde fiyatını yarı yarıya indirmek zorunda kalmıştı. İki oyunda benzer mekaniklere sahip olduğundan, insanlar tercihini Overwatch olarak kullanmıştı. Bakalım Battleborn gerçekten kapanacak mı yoksa bir sürprizle piyasaya hızlı bir geridönüş yapabilecek mi?