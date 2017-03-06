Eğer satrancı seviyorsanız, bir süre sonra kuralları çözmüş olacaksınız. Satranç ustasıysanız ve yeni bir şeyler arıyorsanız, 3 kişilik satranç oyunu tam size göre.Bu tahta altıgen şeklinde ve toplamda 96 kareye sahip. Hamleler normal satranç gibi yapılıyor, ancak 3 adet oyuncu var. Tahtada yaptığınız bir hareket, doğrusal değil daha kavisli bir halde gerçekleşiyor.

İlk akla gelen sorulardan biri oyunun nasıl biteceği. Çünkü iki kişilik satrançta biri, diğerini mat etmeli. Ya 3 kişilik oyunda? Bu oyun gerçekten kafa karıştırıcı ve zor. Çoğu kişi bu oyunu bir oyuncu diğerini mat ettiğinde bitmiş kabul ediyor. Mat yapan birinci, mat olan sonuncu, diğer oyuncu da ikinci oluyor.

Oyundaki en büyük problem ise, hangi rakiple mücadele edeceğiniz. Çünkü her oyuncu diğer iki oyuncuya karşı savunma önlemi almak zorunda. Ayrıca her hamlede, diğer iki oyuncunun birbiri arasındaki taktik durumu hesaba katmanız gerekli. Stratejinizi iki ayrı oyuncuya karşı ve onların kendi aralarındaki duruma göre kurmak zorundasınız.

Ilshat Tagiev isimli ünlü 3 kişilik satranç oyuncusu, 2000’li yılların başında tarafsızlık kuralını ortaya attı. Bu kurala şöyle, kim rakip olarak gördüğü oyuncu tarafından saldırıya maruz kalırsa o kişiye saldırabilir. Bu şekilde iki oyuncu birbiriyle kapışıp üçüncünün peşinden koşmayacak.

Oyun ilginizi çektiyse buradan çevrimiçi oynayabilirsiniz!