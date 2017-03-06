360 derecelik kameraya sahip akıllı telefon

Geçtiğimiz günlerde sonlanan MWC 2017’de, popüler akıllı telefonların yanı sıra, ismini hiç duymadığımız ilginç özelliklere sahip akıllı telefonlar da tanıtıldı. Bunlardan biri de, 360 derecelik kamera özelliğine sahip Darling ProTruly akıllı telefon oldu.

Darling ProTruly’nin en iyi özelliği kamerası değil. Telefon ayrıca, MediaTek MT6797 Helio X20, 4GB RAM,64GB dahili bellek, 5.5 inç AMOLED ekran, 3.560 mAh pil, Android Marshmallow işletim sistemi, 13 MP ön ve arka kamera gibi özelliklerle geldi. Ayrıca telefon, parmak izi sensörü ve USB Type-C bağlantısı gibi özelliklere sahip.

Telefonun lüks versiyonunda altın şerit ve dört adet elmas bulunuyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.