3D yazıcıyla roket üretip uzaya fırlattılar!

Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'lı bilim insanları tarafından kurulan roket markası olan Rocket Lab şirketinin, üç boyutlu yazıcıyla ürettiği roket, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia bölgesinden fırlatıldı. Şirketin amacının uzayı daha ulaşılabilir kılmak olduğu belirtiliyor.

Electron isimli 17 metre uzunluğundaki roketin üretimi 4 yıl sürdü. Electron, Yeni Zelanda'dan ve oradaki tesisten fırlatılan ilk roket oldu. Fırlatmanın maliyeti 5 milyon dolardan az. Rocket Lab roketleriyle uzaya uydu fırlatma fiyatları ile 77 bin dolardan başlıyor.

Bu fiyatlar gerçekten de çok hesaplı. Uzaya gitmeyi ucuzlaştırmaya çalışan bu şirkete başarılar diliyoruz. Umarız başarılı olurlar ve çok ucuza uzay yolu hepimize açılır.