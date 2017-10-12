44 bitcoin'e vatandaşlık satan ülke!

Dünya genelinde pek çok ülke ev alan veya yatırım yapan yabancılara vatandaşlık ya da pasaport veriyor. Ancak ikinci bir vatandaşlık için bitcoin sahibi olmanız yeterli. Zira, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, vatandaşlık hakkı için dijital para Bitcoin'i de kabul edeceğini açıkladı.

Bu karar öncesi 200 bin dolar karşılığında vatandaşlık veren Vanuatu, 43.64 Bitcoin yani 200 bin dolar karşılığında vatandaşlık vereceğini duyurdu. Peki 277 bin kişinin yaşadığı ülkenin vatandaşı olmak size ne gibi faydalar sağlayacak? İngiliz Milletler Topluluğu'na üye olan Vanuatu vatandaşları 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu ülkeler içinde İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin hepsi birden yer alıyor. Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaporta sahip kişilerden de gelir vergisi talep etmiyor.