450 Kilometrede 1 Lira yakan yerli otomobil!

1,5 Adana ismi verilen elektrikli otomobil Çukurova Üniversitesi öğrencileri tarafından 2013 yılında tasarlandı. 1 liralık enerjiyle 450 kilometre gidebilen ekonomik araç şimdiye kadar katıldığı 4 TÜBİTAK yarışından da başarılı seçilerek ödülleri topladı. Şık ve modern bir görünüme sahip otomobil, Kocaeli’de düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda En az enerji harcayarak 30 tur atma mücadelesini de kazandı.
İstanbul’da yapılacak ve yurt dışından katılımların da gerçekleşeceği Shell Eco-Marathon yarışlarına hazırlanan 1,5 Adana buradan birincilikle ayrılmayı umuyor. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Çukurova Elektro Mobil Takımı Danışmanı Prof. Dr Hüseyin Akıllı, aracın maksimum hızının 84 kilometre olduğunu vurguluyor. Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Çağrı Uzay ise 4 yıldır ekibin hummalı şekilde çalıştığını belirterek araçtan şu şekilde bahsediyor;
Aracın bataryası 3-4 saatte full seviyeye geliyor, batarya elektrikli bir araç. Aracımız 1 liraya yaklaşık 150 kilometre yol gitmektedir. Maksimum hızı 84 kilometre saate ulaşmaktadır. Araç, bu yıl Türkiye şampiyonudur. Biz elde ettiğimiz bu mühendisilik bilgisini 4 kişilik binek araç noktasına taşımak istiyoruz. Araç, elektrik motoru hariç, tamamen yerlidir. Elektrik motorunda da Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyoruz.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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