4.5G'de En Net Ses Teknolojisi Turkcell'de

Turkcell üstün 4.5G şebekesine kazandırdığı yeni yeteneklerle Türkiye ve dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. En yeni teknolojileri abonelerine sunmak konusunda öncü olan Turkcell, 4.5G şebekesi üzerinden EVS olarak adlandırılan Gelişmiş Ses Servisi teknolojisini Türkiye’de sunan ilk operatör oldu. EVS teknolojisi dünyada hâlihazırda çok az sayıda operatörde kullanılabiliyor.

Yeni teknoloji sayesinde mevcut 4.5G şebekeleri üzerinden sağlanan HD Ses servisine göre çok daha iyi bir ses kalitesi sunuluyor. İnsan kulağının duyabildiği frekans aralığına en yakın spektrumda iletilen ses sayesinde Turkcell aboneleri yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşıyor. Bu sayede yoğun gürültülü ortamlarda bile telefon görüşmeleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

“Gelecek Nesil Ses servisiyle Turkcell’liler daha iyi duyacak”

Üstün 4.5G şebekesi sayesinde en yüksek veri hızlarına ulaşabilen Turkcell abonelerinin bu yeni teknoloji ile birlikte yine Turkcell şebekesi üzerinden en kaliteli ses görüşmelerini gerçekleştireceğini kaydeden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Türkiye’de yine bir ilk olarak 4.5G şebekemizce desteklenmeye başlanan Gelişmiş Ses Servisi’yle abonelerimize gerçek anlamda yeni nesil bir ses teknolojisini sunuyoruz. Bu teknoloji sayesinde sinyal seviyesinin azaldığı ve şebekenin yoğun olarak kullanıldığı durumlarda bile daha net bir ses kalitesiyle görüşmeleri sürdürmek mümkün oluyor. Bu sistemi destekleyen cihazları kullanan Turkcell aboneleri EVS teknolojisini desteklemeyen şebekeler ile yaptıkları görüşmelerde bile karşı tarafı daha iyi duyabiliyor. Müşterilerimize geleceğin teknolojilerini sunmak için şebekemizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Böylece kullanıcılarımıza her zaman olduğu gibi en yenilikçi çözümleri sunarak en kaliteli deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EVS teknolojisinin kullanılabilmesi için bu teknolojinin abonelerin cihazlarında da desteklenmesi gerekiyor. Yeni piyasaya sürülen modellerle birlikte EVS’i destekleyen cihaz oranı hızla artıyor.