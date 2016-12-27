5 inç boyutunda iPhone 7s gelebilir

2017'nin tüm mobil cihazlar gibi iPhone için de büyük bir yıl olması bekleniyor. Japonya menşeli Macotakara; Apple'ın iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerinin yanında 5 inç boyutunda iPhone 7s modeli sunacağını iddia etti.

İsmi belli olmayan bir Tayvanlı tedarikçiden aktarılan raporda, 5 inçlik iPhone'un "iPhone 7s" ve "iPhone 7s Plus" ile aynı özelliklere sahip olacağı söyleniyor. 5 inçlik modelin, aynı iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi çift kamera ile geleceği de raporda yer alıyor. Ancak bu çift kamera kurulumu, 5 inç iPhone 7s'te yatay olarak değil de dikey olarak konumlandırılacak.

5 inçlik modelin yenilenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birebir aynı özelliklere sahip olacağın söyleyebiliriz. Ancak bu 5 inç iPhone iddiası hakkında ilk duyduğumuz bir şey değil. Hatırlayacağınız üzere Nikkei, Ekim ayında Apple'ın 5 inçlik bir model duyuracağını iddia etmişti. Ancak böyle bir şey gerçekleşmemişti. Hatta farklı bir raporda 5.8 inçlik iPhone'un geleceği müjdelenmiş tabii ki de böyle bir şey olmamıştı.

Apple'ın iPhone sayısını üçe çıkarma gibi bir politikası olacağını hiç düşünmüyorum. Bu iddiaların kaynağı her ne kadar güvenilir olsa da, Apple cihaz sayısını arttırıp diğer firmalar gibi kafa karışıklığına neden olmayacaktır.

2017'de gelecek olan iPhone'un 10. yıla özel olacağı az çok tahmin ediliyor. Bu bağlamda yeni iPhone'un, iPhone 7s mi yoksa iPhone 8 mi olarak isimlendirileceği bilinmiyor. Ancak yeni iPhone'dan beklentiler; OLED ekran, kablosuz şarj, tamamen cam tasarım ve geliştirilmiş kamera özellikleri olarak sıralanabilir.