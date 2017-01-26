50 Apple çalışanı bu akıllı cihazı geliştirmek için şirketi terk etti

Apple, kendi kendine sürüş otomobil yazılımını veya belki de gerçek bir otomobil geliştirdiğini söylüyor. Ancak, Apple'ın büyük bir ekibi geçtiğimiz günlerde şirketi terk etti. Çünkü bir gün birkaç araçta bulunabilecek bir teknoloji üzerinde çalışmak istemiyorlardı. Tüm arabalarla çalışan güzel bir teknoloji üretmek istediler ve bugün ilk ürün kullanılabilir durumda.

Pearl RearVision Kablosuz Araç Yedekleme Kamera ve Engel Uyarı Sistemi, dünyadaki en kolay ve en akıllı yedekleme kamera sistemidir. Kablosuz olarak ve saniyeler içinde herhangi bir arabaya yükleniyor ve yedeklediğinizde, HD videoya sahip iki yüksek tanımlı kamerayı akıllı telefonunuza destekliyor.

Eşlik eden bir cihaz, aracınızın standart OBD portuna takılıyor ve yolunuza engel olan yerlerde sesli bir uyarı veriyor. Bu kit, herhangi bir araba ya da kamyonla çalışıyor ve şu an kullanılabilir.

Pearl RearVision'ın diğer sistemlerle karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğunu gösteren bir video:

Ve aşağıda ürün sayfasından verilen bazı önemli ayrıntılar bulunuyor:

KABLOSUZ YEDEK KAMERA: Profesyonel kurulum veya ek donanıma gerek yok. Pearl Backup Kamera, birkaç dakika içinde kuruluyor; araç plakasını bir kameraya ve telefonunuzu bir dikiz ekranı ve yakınlık uyarı sistemine dönüştürüyor.

SESLİ / GÖRSEL PARK YARDIMI: Arka görüş kamerası sensörleri, engeller aracınızın yoluna girdiğinde sizi uyarır ve size güvenle gitmeniz için yardım eder.

ÖZELLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜLER: Bu yedek kamera, normalden süper geniş manzaraya geçerek ve sola ve sağa 140 derece döndürerek, köşeleri gözetmenize yardımcı oluyor.

GECE VİZYONU KABİLİYETİ: Arka araba kamerası, kızılötesi HD kamera ile düşük ışık koşullarında çarpıcı netlik sağlar

DAYANABİLİR VE SU ARAÇ KAMERASI: Hava koşullarına dayanıklı ve hırsızlığa karşı dayanıklı kamera çerçevesi park kamerasının çift HD kameralarını korur.

LİSANSLI PLAKA UYUMLULUĞU: Arka Görüş çoğu arabada kolayca kurulur, ancak bazı modellerin biraz yardıma ihtiyacı vardır. Audi, Jeep Wrangler (2007 - Bugün), VW Jetta (2011 - Bugün) ve Volvo otomobilleri için lütfen yukarıdaki uygun Stil konfigürasyonundan seçim yapın.