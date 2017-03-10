Bilgisayar oyuncularının vazgeçilmez donanımı olan ekran kartları maalesef ki fiyatları ile cep yakıyor. Uygun fiyatlı olan ekran kartları ise bazen istenilen performansı sunamıyor. Biz de sizler için bütçenizi zorlamayacak ancak performansı ile sizi tatmin edecek olan 500 ile 750 TL arasında alınabilecek en iyi ekran katlarını bir araya getirdik.

Fiyat/Performans olarak nitelendirebileceğimiz ekran kartları ile oyunları çok rahat bir şekilde medium-high karışık bir şekilde Full HD çözünürlükte oynayabilirsiniz. Nvidia ve AMD tercihinize göre bütçe dostu en iyi ekran kartlarından birini seçmek size kalmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan uygun fiyatlı ekran kartları ile sizleri baş başa bırakalım.

500 - 750 TL arası en iyi ekran kartları

ASUS RX460 2GB GDDR5 128Bit AMD Radeon DX12 Ekran Kartı

GPU Çekirdek Saat Hızı: 1224Mhz

Bellek: 2 GB

Bellek Hızı: 7000Mhz

Bellek Veriyolu: 128 Bit

Görüntü Çıkışları: DVI, HDMI, 1x DisplayPort 1.4

Fiyat: 510 TL