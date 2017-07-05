5.000 mAh bataryalı Zenfone 4 Max tanıtıldı!

Asus, sürpriz yaparak yeni telefonu Zenfone 4 Max ile karşımıza çıktı. Max ailesine yakışır bir şekilde 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Zenfone Max 4, sunduğu özellikler ile orta segment kullanıcılarını hedef alıyor. Peki, Zenfone 4 Max'ın özellikleri neler?

Zenfone Max 4 özellikleri

ZenFone 4 Max ZC554KL kod adıyla geliyor. ZenFone 4 Max gücünü Snapdragon 430 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM ile gelen Zenfone Max 4, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı depolama birimine sahip. Bu depolama birimi microSD desteği sayesinde arttırılabiliyor.

5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD ekrana sahip olan Zenfone Max 4, parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Siyah, pembe ve altın renk seçeneklerine sahip olan telefonda; mono hoparlör, 3.5mm jack girişi ve micro USB bağlantı noktası yer alıyor.

Asus, yazılım açısından kullanıcıları üzmüyor ve Zenfone 4 Max'ı Android 7.0 Nougat ile satışa sunuyor. Güncel ZenUI arabirimi ile gelen Zenfone Max 4, akıcı bir Android deneyimi vadediyor.

Kamera özellikleri

Zenfone 3 Zoom'dan sonra Asus artık cihazlarını ikili kameralarla donatmaya daha istekli görünüyor. Zenfone 4 Max, sırtında bir adet normal ve bir adet geniş açılı lens bulunan 13 Megapiksellik çift kamera yapılandırması sunuyor. Asus ayrıca, geniş açılı atıcının 120 derece görüş alanı ile fotoğraf çekebileceğinin altını çiziyor.

Varsayılan kamera uygulaması, bir güzelleştirme modu, pro ve panorama modlarının yanı sıra Asus'un kendine özgü upsampling Süper Çözünürlük modu da dahil olmak üzere bir dizi işlev sunacak. Ve bu sayede 64 Megapiksel çözünürlükte fotoğraflar elde edilecek.

Cihazın ön kamerası ise 140 derece geniş açılı 8 Megapiksel çözünürlüğünde. Gelelim cihazın en çok beğenilen bölümü bataryaya. 5.000 mAh kapasiteli bu batarya bazı dezavantajlar sunuyor. Güncel hızlı şarjın yer almadığı telefonda bataryayı tamamen şarj etmek toplam tam 4 saat sürüyor.

Zenfone 4 Max ancak yine de 15 dakika şarj ile 3 saat konuşma süresi sunuyor. Zenfone 4 Max'ın en düşük modeli 235 dolardan başlayan fiyatlar ile ay sonu satışa sunulacak.