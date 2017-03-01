504 Venus’le dünya rekoru!

Vestel, Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus V3 5570’lerle yaptığı akıllı telefon duvarı ile Guinness rekoru kırdı.

01/03/2017 10:30

Vestel, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobile World Congress’e bu yıl dördüncü kez katılıyor.  Katıldığı fuarlarda farklı deneyim ve show alanları-aktiviteleri gerçekleştiren Vestel’in standında bu sene en ilgi çekici detaylardan biri 504 adet Venus’ün bir araya getirilerek oluşturulan telefon duvarı oldu. Vestel’in inşa ettiği bu duvar, dünyanın en büyük akıllı telefon duvarı olarak Guinness Rekor’u kırdı. Vestel’in standını ziyaret eden Guinness jürisi Vestel’in rekorunu tescilledi. Bir önceki rekor 400 telefonla kırılmıştı.

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Kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi. Dünyanın en büyük telefon duvarının yapımında kullanılan Vestel V3 5570, 5.5” Full HD IPS ekranı sayesinde full HD kalitesinde görüntü sunuyor. Doğadaki ışık yansımalarından ilham alarak tasarlanan Vestel Venus V3 5570, özel diamond cut teknolojisi kullanılarak oluşturulan çerçevesi ile benzersiz bir karizma ve stil sahibi bir duruş sergiliyor.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • 504 Venus’le dünya rekoru!

      telefon o kadar dandik ki elde kalanlarla ne yapsak demişler :d

      Misafir Bugün 11:15 Çarşamba (0) (1)
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    • 504 Venus’le dünya rekoru!

      satamadığı telefonlarla böyle şekil şukul yaparak dünya rekoru kırar ancak vestel

      Misafir Bugün 11:13 Çarşamba (0) (1)
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