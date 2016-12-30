5.100 mAh bataryalı Lenovo P2'nin Türkiye fiyatı belli oldu!

5100 mAh’lik bataryası ile şarj derdine son veren Lenovo P2, 8.3 mm’lik inceliğe de sahip. Lenovo P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken, 24W’lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor. Lenovo P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. Lenovo P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.

Lenovo P2 özellikleri

Lenovo P2, 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos’da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz.

Lenovo P2, 2.0 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 625 İşlemcisi, çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5 inç Full HD ekranı ve 4GB RAM’i ile de oldukça iddialı. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip Lenovo P2, 32 GB dahili, Micro SD kart ile de 128 GB’a kadar artırılabilir hafızaya sahip.

Lenovo P2 fiyatı

Güçlü donanımı ile ön plana çıkan Lenovo P2'nin fiyatı ise 1.699 TL olarak belirlendi. Lenovo P2'nin önümüzdeki günlerde mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

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