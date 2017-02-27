6 inç ekranlı Sony Xperia XA1 Ultra duyuruldu

Sony Mobile, X serisinde ve son olarak Xperia XA Ultra'nın halefi olan şirketin en yeni orta sınıf akıllı telefonu Xperia XA1 Ultra'ı duyurdu. Telefon, selefi ile aynı 6 inç 1080p ekrana sahip ancak bu model sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve Android 7.0 (Nougat) üzerinde çalışıyor.

LED flaş, Hybrid Otomatik Odaklama, 1/2.3 "Exmor RS sensörü ile 23 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel ön kameraya sahip. Ayrıca özel bir kamera düğmesi mevcut.

Ayrıca bazı ülkelerde ikili SIM desteği, 4G LTE bağlantısı ve XA Ultra'da bulunan 2700 mAh pil ile birlikte geliyor.

Sony Xperia XA1 Ultra özellikleri

Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile 6 inç (1920 x 1080 piksel) ekran

ARM Mali T880 GPU ile 2.3GHz GHz MediaTek Helio P20 sekiz çekirdekli 64 bit 16nm işlemci

4GB RAM, 32GB/64GB dahili bellek, microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 7.0 (Nougat)

Çift SIM (İsteğe Bağlı)

Hibrid Otofokus, LED flaş, f / 2.0 diyafram ile 1/2.3 "Exmor RS sensörlü 23MP arka kamera

1/2.6 "sensör, f/2.0 diyafram ve flaş ile 16MP ön otofokus kamera

Boyutlar: 165 x 79 x 8.1 mm; Ağırlık: 188g

4G LTE, WiFi 820.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC

Hızlı şarj ile 2700mAh batarya

Sony Xperia XA1 Ultra, Beyaz, Siyah, Pembe ve Altın renkleri ile ve 2017 ilkbaharında piyasaya sürülecek. Henüz fiyatlandırılma hakkında bir açıklama söz konusu değil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.