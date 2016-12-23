6 inç büyüklüğünde Galaxy S8 Plus geliyor!

Samsung için bir sonraki büyük şey önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S8 amiral gemisi olacak. Galaxy S8 serisinin 2017’nin Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. GalaxyS8, Galaxy S7 serisinden bir yıldan fazla bir süre sonra tanıtılmış olacak.

Samsung Galaxy S8 hakkında şimdiye kadar birçok söylenti duyduk ve en yeni söylenti Koreli web sitesi MK News'den geliyor. Site Samsung'un "Galaxy S8 Plus" ı piyasaya çıkarmayı planladığını söyledi.

İddiaya göre 6 inç Galaxy S8 Plus, 5 inçlik Galaxy S8 ile birlikte tanıtılacak. Her iki model de kavisli Quad HD ekran ile gelecek. Gelen bilgiler Samsung’un 2017’de düz ekranlı amiral gemisi sunmayacağı yönündeydi.

6 inçlik bir ekran oldukça geniş olmasına rağmen Galaxy S8 Plus, simge durumuna küçültülmüş çerçeveler ve yaklaşık% 90'lık etkileyici bir ekran-gövde oranı sayesinde 5.7-inç Galaxy Note 7 ile aynı boyuta sahip olabilir. Ayrıca 6-inç Galaxy S8 Plus ve 5-inç Galaxy S8 ekranda gömülü parmak izi tarayıcı ile gelebilir.