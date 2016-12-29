Mega Man, iOS ve Android'e geliyor!

Super Mario Run'ın başarısı ile mobil oyuncuların çocukluklarından hatırladıkları karakterlerle oyun oynamayı ne kadar sevdikleri aşikar. NES'deki en büyük yıldızlardan biri Mega Man'di. Mega Man oyunları yıllar boyunca çok sayıda sistemde yayınlanmıştı, ancak ne olursa olsun nedense asla mobil cihazlarda yayınlanmadı. Capcom, gelecek sene altı orijinal Mega Man oyununu iOS ve Android'e getirerek bu eksikliği gideriyor.

Altı klasik NES dönemi Mega Man oyununun hepsi 5 Ocak 2017'de mobil cihazlara gelecek. Her oyun ayrı olarak satılacak ve yeni başlayanları, otomatik ateş, otomatik şarj ve ayarlanabilir oyun hızlarıyla oyuna alıştıracak.

Buna ek olarak, her oyun, uygulama formunda bir haber akışı olan Rockman Unity uygulamasıyla senkronize edilebilir olacak. Oyundaki bazı görevleri tamamladıktan sonra, oyuncular özel kilit ekran duvar kağıtları gibi aylık ödüllerin kilidini açabilecekler.