6GB RAM ile gizemli Oppo Mix ortaya çıktı

Oppo Mix akıllı telefon, önemli özelliklerin birçoğu ile birlikte ünlü test uygulaması Geekbench'te görüldü.

Geekbench listesine göre Oppo Mix, 6GB RAM ve en yeni Snapdragon 835 yonga seti ile güçlendirilmiş. Bu yonga seti cihazın, Çinli şirketin yaklaşmakta olan bir amiral gemisi akıllı telefonu olabileceğini ima ediyor.

Çin'deki söylentilere göre, gizemli Oppo Mix'in şirketin Oppo Find serisi modellerini yeniden canlandırmak için uzun süredir ön plana çıkartılan çerçevesiz akıllı telefon olabileceği iddia ediliyor. Belki de, kod adı Mix olan bu telefon OPPO Find 9 olabilir.

Şimdilik spekülasyon yapmak için henüz erken olsa da, OPPO'nun önümüzdeki Kasım ayında başka bir telefon tanıtabileceğini gösteren raporlar zaten mevcut.