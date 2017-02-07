6GB RAM'li Asus ZenFone 4 geliyor!

Asus, yaklaşık bir ay önce düzenlenen CES 2017’de, ZenFone AR ve ZenFone 3 Zoom adında iki yeni akıllı telefon duyurdu ancak, Tayvanlı şirketin bu ayın sonunda en az bir telefon modeli daha duyurması bekleniyor.

ZenFone 4 son birkaç haftadır birkaç kez sızdırılmış ancak, telefon şubat sonlarında düzenlenecek MWC 2017'de ilan edilebilir. GFXBench'de yayınlanan son bir listeye göre ZenFone 4, daha önce mayıs ayında raflarda olacağı söylenen Asus'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu olabilir.

Cihaz son bir yılın en üst seviye çipi olan Snapdragon 820 ile donatılmış olarak gelse de, ZenFone 4'te en az 6GB RAM ve 64GB dahili bellek bulunuyor. Henüz duyurulmamış olan ZenFone 4'ün bir başka etkileyici özelliği de, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inç geniş ekranı.

Kamera kurulumu ve yazılımı ile ilgili diğer bazı ayrıntılar GFXBench testinde de belirtilmiş. ZenFone 4, amiral gemisi cihazı için şaşırtıcı olmayan Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanıyor. Telefonda, 21 megapiksel arka kameranın yanı sıra 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera paketi olacak.