6GB RAM'li Galaxy S8+ satışa sunuldu

Geçen hafta Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ürünlerini Çin'de tanıttı. Tıpkı Samsung'un ülkesi gibi, Çin de 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan S8+ Emperor Edition sürümünü de alıyor. Şimdi Samsung, Galaxy S8+ Emperor Edition'ı alan ülkeler listesinde Japonya da yer alıyor.

Japonya'daki mağazalardan görüntüler Galaxy S8+ Emperor Edition'ın 119.800 엔 (~ 1076 $ / 7377 Yuan) fiyat etiketi ile satılacağını ortaya koyuyor. Çin'deki fiyattan (6988 Yuan) daha pahalı olmasına rağmen, Japonya'daki olanlar Orkide Grisi, Mercan Mavisi ve Gece Siyahı olmak üzere üç renk türevine sahip. Çin'de sadece Gece Siyahı satılıyor.

Galaxy S8+ Emperor Edition, 6.2 inç QHD+ Süper AMOLED ekrana sahip. Telefonda, 6GB RAM, 128GB ROM ve Snapdragon 835 işlemci var. Arka kamera, Çift Piksel 12MP sensör ve ön yüzünde 8MP'lik bir Otofokus sensörü yer alıyor.

Diğer özellikler arasında, arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı, suya dayanıklılık ve 3500mAh'lik bir pil bulunur.

Sonraki sayfalarda Galaxy S8+ Emperor Edition'ın görsellerini inceleyebilrisiniz.