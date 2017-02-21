6GB RAM'li Honor V9 resmen tanıtıldı

Huawei’nin MWC 2017’de tanıtacağı Honor 8 Pro’nun Çin sürümü Honor V9, Çin’de resmen tanıtıldı.

Honor V9, 2560x1440 çözünürlüğe sahip 5.7 inç QuadHD ekran, 64-bit Kirin 960 sekiz çekirdekli işlemci, 4/6GB RAM, 4.000 mAh çıkarılamayan pil ve 64/128 GB dahili belleğin yanı sıra, bir microSD kart ile geliyor.

Metal kaplı cihazın arkasında çift kamera kurulumu, arkada bir parmak izi sensörü, sağda güç ve ses tuşları ve ön tarafta kapasitif tuşlar bulunuyor.

Kamera cephesinde Honor V9, 12MP çift sensör ile geliyor. Her iki kameranın diyafram değeri f/2.2 ve birlikte çalışarak daha iyi kontrast ve daha iyi ışık ve gölge üretimi sağlıyor.

Huawei, Honor V9'un, Honor 8'e kıyasla 3 kat daha fazla ışık veren gelişmiş 3 boyutlu ve siyah beyaz sensörlerle birlikte geldiğini ve 3D fotoğraflar çekebileceğini iddia ediyor.

Yazılım söz konusu olduğunda telefon, Android 7.0 Nougat'ın üstünde çalışan Huawei'nin kendi EMUI 5.0 arayüzüyle birlikte geliyor. Akıllı telefon 28 Şubat'ta saat 10.00'da Çin'de satışa sunulacak. Şu anda uluslararası bir lansmana ilişkin ayrıntılar mevcut değil.

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