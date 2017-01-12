74 Yaşındaki oyuncu, 1999'dan beri oynadığı MMO'ya veda diyor!

74 yaşındaki adam 1999'da yayınlandığı günden beri aralıksız 18 yıldır Asheron's Call oynuyordu. Ancak Asheron's Call 31 Ocak'ta kapanıyor. Çok üzgün olan adamın yapacak bir şeyi yok ve oyunun kapanacağı son ana kadar oynamaya devam edeceğini belirtiyor.

Bu hafta, We Sleep Talk kanalı tarafından YouTube'a yüklenen videoda, büyükbabası'nın yıllardır oynadığı oyunun kapanacağı söyleniyor. Bu, bizim oynadığımız oyunların ömrünün kısalığını bize tekrar hatırlatıyor.

Ouşturduğumuz bağlar ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar zaman harcarsanız harcayın, sonunda sunucular kapanacak. Geride kalan tek şey hatıralarımız ve eğer şanslıysak yol boyunca kazandığımız arkadaşlıklar olacak.

Videoyu kaydeden ve YouTube'a yükleyen adamın torunu, Asheron's Call'u çok sevdiğini ve oyun kapandığında oynamak için yeni oyun önerileri istediğini belirtti.