​77 sektör UX profesyoneli arıyor

UXservices’in Arçelik işbirliği ile düzenlediği, bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul, UX profesyonellerini ağırladı. Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşen etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurtiçinden ve dışından büyük ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UXservices Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin Türkiye ve bölge için önemine dikkat çekti. Etkinliğin gördüğü büyük ilgi sayesinde süreklilik kazandığını ve geleneksel bir şekle dönüştüğünü söyleyen Sarıalioğlu, “Değerli katılımcılarımızın bu ilgileri sayesinde, UXistanbul, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden isimlerin deneyimlerini paylaştığı bir platform oldu. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gün boyunca devam eden UXistanbul’un konuşmacıları ABD’nin en etkili 30 Türk kadınından biri olarak gösterilen Oracle Kıdemli UX Direktörü Aylin Uysal, IBM Servis ve Etkileşim Tasarımı Yöneticisi Diego Dalia, Facebook Tasarım Programı Müdürü Michelle Morrison ve AGConsult & International’dan Karl Gilis olarak sıralandı.

Paralel oturumlarda söz alan Bilyoner, Doğuş Yayın Grubu, Huawei Technologies, ICBC Turkey, KKB, TEB, THY, Tradesoft ve TRT World yöneticileri UX ve kullanılabilirlik konularındaki görüşlerini paylaştılar. Arçelik, Garanti Teknoloji, Koç Üniversitesi, UXservices ve Yapı Kredi’den yöneticiler ise workshop çalışmalarına liderlik yaptılar.