8 GB RAM'li Asus Zenfone AR tanıtıldı!

Mobilyaların evinize nasıl sığacağını, kıyafetlerinizin giyilmeden tam olarak vücudunuza nasıl olacağını ve harita olarak mevcut ortamınızla çekici oyunlar oynayabileceğinizi düşünün.

Artırılmış gerçeklik (AR) sözü budur ve yeni tanıtılan Asus Zenfone AR, bu işlevleri destekleyen karmaşık özelliklere sahip ilk telefonlardan biridir.

Asus Zenfone AR, modern akıllı telefonların tüm özelliklerine sahip şık, 5.7 inç yüksek çözünürlüklü Quad HD ekran, parmak izi tarayıcı, güçlü Snapdragon sistem yongası ve aynı zamanda çift kamera kurulumu ile geliyor.

Artırılmış Gerçeklik (AR) özellikleri

Asus Zenfone AR, Google Tango özellikli ilk telefonlardan biridir. Google Project Tango ile mobil cihazın kamerasını gözünüz gibi kullanarak oyun ve uygulamalarda daha gerçek bir deneyim yaşamamızı hedefliyor. Bu özel Android'li telefonun donanımları ve yazılımları, cihazın tüm hareketlerini izleyecek ve ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarmasını sağlayacak biçimde özelleştirilmiş.

Zenfone AR'de kamera sistemi, hareket izleme ve derinlik algılama kameralarına ilaveten, 23MP çözünürlüğünde en son Sony IMX 318 sensörlerinden birine sahip. Bu sistem, telefonun yalnızca nesnelerin hareketini izlemesine değil, aynı zamanda bir alan öğrenmesine ve derinliğin doğru algılanmasına olanak tanıyor.

Telefonda, şu an için yetersiz olan 35 AR uygulaması mevcut ancak, bu bir başlangıç ​​ve 2017'de daha ilginç AR içerikleri elde etmeye odaklanacak.

Google Play Store'da Tango ile uyumlu uygulamalara buradan gidebilirsiniz.

Asus ayrıca, resmi GAP AR uygulaması ile giyim ile ilgili alışveriş yapmak için yeni bir yol sunuyor. Bu özellik ile tam olarak giysilerin nasıl bir modele uygun olduğunu görmek sizin için daha kolay olacak.

Asus Zenfone AR, daha önce mevcut olanTango cihazlarına benzemeyen şık bir telefon.

5.7 inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, % 79'luk ekran gövde oranıyla Daydream'e mükemmel bir uyum sağlıyor.

Donanım olarak 8 GB RAM ve Snapdragon 821 ile güçlendirilmiş olan telefon, Tango için gereken performansı sağlamak için ayarlanmış. Zenfone AR 8 GB RAM'li ilk telefonlardan biri olma özelliğine sahip.

Fiyat ve Çıkış tarihi

Asus Zenfone AR çıkışı, 2017 yılının ikinci çeyreği olarak belirlenmiş ancak, henüz hangi pazarlarda satışa çıkacağını bilmiyoruz. Umarız ki Türkiye bunlardan biri olacaktır. Şu anda Asus, Zenfone AR için resmi bir fiyat açıklanmadı ancak, bu ayrıntılar yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

Sonraki sayfalarda Asus Zenfone AR’yi yakından inceleyebilirsiniz.