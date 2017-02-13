Vernee'den bomba telefonlar geliyor!

Geçtiğimiz Şubat ayında kurulan Vernee firması, bu yıl MWC 2017'ye katılarak firma tarihindeki en büyük etkinliği gerçekleştirecek. Vernee, MWC 2017 öncesi, bu yıl tanıtacağı yeni telefonlarının teknik özelliklerini paylaştı. Görünüşe göre, dev Android telefon üreticilerine çok güçlü bir rakip geliyor.

Vernee Apollo 2 adını taşıyan firmanın amiral gemisi Android telefonu, 8 GB ve 6 GB RAM gibi iki farklı sürüm ile gelecek. Vernee Apollo 2'nin 128 GB'lık sürümünde 8 GB RAM, 64 GB'lık sürümünde ise 6 GB RAM bulunacak. Gücünü 10nm üretim süreci ile üretilen Helio X30 yonga setinden alacak olan Vernee Apollo 2'nin diğer teknik özellikleri henüz açıklanmadı.

Vernee'nin bir diğer telefonu ise Mars Pro olacak. Vernee Mars Pro'da Helio P25 yonga seti ve 6 GB RAM yer alacak.

Firmanın bataryası ile ön plana çıkan diğer telefonları ise Thor E ve Thor Plus. Thor E; 5.0 inç büyüklüğünde ekrana ve 5.020 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Thor E'nin ağırlığı ise 149 gram olarak belirtildi.

Vernee Thor Plus ise batarya konusunda kullanıcılarını fazlasıyla tatmin edeceğe benziyor. Thor Plus modelinde tam 6.050 mAh kapasiteli batarya olacak. Telefon, büyük bataryaya rağmen 7.9mm kalınlıkta olması ise dikkat çekiyor.

27 Şubat tarihinde duyurulacak olan Vernee telefonlar bakalım tüketicilerin ilgisini çekecek mi?