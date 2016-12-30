8 yıldır geliştirilen Pokemon Prism, Nintendo'nun engeline takıldı!

1999 yılında Game Boy için geliştirilen Pokemon Crystal oyunu üzerine kafa yoran Koolboyman, 8 yıldır Pokemon Prism adını verdiği fan yapımı oyun üzerinde çalışıyordu. Pokemon Crystal tabanlı olan Pokemon Prism, nihayet emeklerinin karşılığını almış ve geçtiğimiz günlerde indirime sunulmuştu.

Pokemon Prism'in yayınlanmasından sonra Nintendo yetkilileri geliştirici Koolboyman ile iletişime geçip, yapmış olduğu bu işin yasal olmadığını ve yaptırım uygulayabileceklerini belirtmiş ve oyun kısa süre içerisinde internetten silinmişti.

Nintendo'nun özellikle Mario ve Pokemon gibi telif haklarını elinde bulundurduğu oyunların üçüncü kişiler tarafından modlanmasına çok sert yaklaştığını zaten biliyorduk. Koolboyman de başının ağrımaması için 8 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi bir anda çöpe attı.

Ancak bu olayın duyulmasından sonra; 4chan ve Reddit gibi sitelerde oyunu daha önce indirmiş olan kişiler, Pokemon Prism'i tekrar internete yüklemeye başladı. Ancak kullanıcıların yüklemiş olduğu bu linkler de kısa süre içerisinde site yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Şu an 4chan'da çalışan tek bir link görünüyor. Eğer Pokemon Prism'i merak ediyorsanız aşağıda paylaşacağımız link silinmeden önce oyunu indirip emulatör yardımı ile bilgisayarda oynayabilirsiniz.