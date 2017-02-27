89. Akademi Ödülleri‬‬ kazananları açıklandı

Dün gece düzenlenen 89. Akademi Ödülleri yani namı değer Oscar ödülleri etkinliği Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başladı. 89. Akademi Ödülleri'nde en iyi film'den en iyi yönetmene, en iyi görsel efektten, en iyi film kurgusuna kadar onlarca kategoride ödüller verildi.
89. Akademi Ödülleri etkinliğine tahmin edildiği gibi başrollerinde Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı La La Land, 6 farklı kategoride ödül alarak damgasını vurdu.
89. Akademi Ödülleri kazananları
En İyi Film
Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu
Emma Stone, La La Land
En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester By The Sea
En İyi Yönetmen
La La Land, Damien Chazelle
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
En İyi Yabancı Film
The Salesman, İran
En İyi Belgesel
O.J: Made in America
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Suicide Squad
En İyi Kostüm
Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Kurgusu
Arrival
En İyi Ses Miksajı
Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Piper
En İyi Animasyon Filmi
Zootopia
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
La La Land
En İyi Görsel Efekt
The Jungle Book
En İyi Film Kurgusu
Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Belgesel
The White Helmets
En İyi Kısa Film
Sing
En İyi Sinematografi
La La Land
En İyi Film Müziği
La La Land
En İyi Orijinal Şarkı
City Of Stars, La La Land
En İyi Orijinal Senaryo
Manchester by the Sea
En İyi Uyarlama Senaryo
Moonlight (Kazanan)
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