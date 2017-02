89. Akademi Ödülleri‬‬ kazananları açıklandı

Dün gece düzenlenen 89. Akademi Ödülleri yani namı değer Oscar ödülleri etkinliği Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başladı. 89. Akademi Ödülleri'nde en iyi film'den en iyi yönetmene, en iyi görsel efektten, en iyi film kurgusuna kadar onlarca kategoride ödüller verildi.

89. Akademi Ödülleri‬‬ etkinliğine tahmin edildiği gibi başrollerinde Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı La La Land, 6 farklı kategoride ödül alarak damgasını vurdu.

89. Akademi Ödülleri‬‬ kazananları

En İyi Film

Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu

Emma Stone, La La Land

En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck, Manchester By The Sea

En İyi Yönetmen

La La Land, Damien Chazelle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

En İyi Yabancı Film

The Salesman, İran

En İyi Belgesel

O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Suicide Squad

En İyi Kostüm

Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu

Arrival

En İyi Ses Miksajı

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Piper

En İyi Animasyon Filmi

Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

La La Land

En İyi Görsel Efekt

The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu

Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel

The White Helmets

En İyi Kısa Film

Sing

En İyi Sinematografi

La La Land

En İyi Film Müziği

La La Land

En İyi Orijinal Şarkı

City Of Stars, La La Land

En İyi Orijinal Senaryo

Manchester by the Sea

En İyi Uyarlama Senaryo

Moonlight (Kazanan)