8GB RAM'li Huawei P10 Plus satışa sunuldu

Huawei, bu ayın sonlarında düzenlenecek olan MWC 2017’de Huawei P10 ve P10 Plus'ı resmen ilan edecek. Bu iki telefon son zamanlarda sıkı sık sızdırıldı ve teknik özelliklerine dair bilgiler geldi.

Ancak yeni ve son sızıntı, Huawei P10 Plus’ı satış listesine koyan İspanyol perakende şirketi Phone House'dan geldi. Listeye göre Huawei P10 Plus'ın özellikleri, 5.5 inç, 1440 x 2560 ekran, çift LED flaşlı 12 megapiksel arka sensör, Kirin 960 ve 8 GB RAM olacak. Ayrıca, Çinli firmanın Alman optik firması Leica ile olan bağını göz önüne alarak, her iki P10 modelinde de bir çift kamera bekleyebiliriz.

Ayrıca, Android 7.0 Nougat'ın bu listede belirtildiği şekilde telefonda olması da muhtemel. Bu yeni bilgiye göre Huawei P10 Plus, 256 GB genişletilebilir bellek ve 256 GB microSD kart desteği ile gelecek. Eğer bu özellik gerçek çıkarsa, P10 Plus sahipleri potansiyel olarak arka ceplerinde yaklaşık yarı terabayt veri depolayabilir.

799 Dolar fiyat etiketi ile listelenen telefon, gümüş, altın ve siyah renk yapılandırmalarıyla sunuluyor. Beklendiği gibi telefon 'geçici olarak stokta yok' ancak Huawei'nin 26 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikten sonra satışta olacak.