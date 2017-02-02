9 belediye yerli işletim sistemi Pardus'a geçti

Anadolu yakasının 9 ilçe belediyesi, Türk İşletim Sistemi PARDUS'u kullanma kararı aldı. Altyapı çalışmaları ve personel eğitimlerini tamamlayan Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Belediyeleri, Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen işbirliği protokolü töreniyle ABD merkezli yazılım ve bilişim şirketi Microsoft yerine PARDUS'u kullanmaya başladı.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından (ULAKBİM) geliştirilen PARDUS'a geçişle birlikte teknolojik olarak dışa bağımlılığın azaltılması ve maliyetlerin düşmesi bekleniyor.

Törene, belediye başkanları katıldı

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı. Ayrıca törende AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da yer aldı.

PARDUS'un diğer belediyelerde de yaygınlaşmasını istiyoruz

Milli işletim sistemine Anadolu Yakası Belediye Başkanları olarak topluca destek vermek ve işbirliği yapmak konusunda aylarca çalışmalar yaptıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: "TÜBİTAK, ulusal anlamda yaptığı en önemli işlerden biri olarak Milli İşletim Sistemi PARDUS'u geliştirdi.

Bugün geldiği noktada artık gördük ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak seviyeye geldi. Bugün de bu çalışmayı kamuoyuna duyurmak, diğer belediyelerimiz arasında PARDUS'un yaygınlaşmasını sağlamak için TÜBİTAK yetkilileriyle ortak protokol imzaladık." dedi.

Birlikte önemli bir işe imza atıyoruz

Ev sahipliğinden ötürü Pendik Belediyesine teşekkür eden ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, 2003 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıkları milli işletim sistemi çalışmalarında ilk sürümü 2005 yılında ortaya çıkardıklarını belirtti.

İstanbul'un 9 belediyesiyle önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Satoğlu: "Bu atılım bizim için çok önemli. Birlikte önemli bir işe imza atıyoruz." dedi.