99 dolarlık Nokia 2'nin özellikleri sızdı!

HMD ile gücüne güç katan Nokia'nın, geçtiğimiz haftalarda 99 dolara satacağı Nokia 2 modeli sızmıştı. Fiyatı ile daha çok dar gelirli ülkelerde satışa sunulacak olan Nokia 2'nin, teknik özellikleri ile fiyatının çok üstünde bir performans sunacağı söyleniyordu. Bugün ise Nokia 2'nin özellikleri AnTuTu Benchmark uygulamasında göründü.

AnTuTu sızıntısına göre Nokia 2; Qualcomm'un Snapdragon 212 yonga setinden gücünü alacak. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan Nokia 2, 720P çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Nokia 2, kamera konusunda segmentinin sınırlarını iyice zorlayacak.

Nokia 2'nin 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelmesi bekleniyor. 4.000 mAh kapasiteli batarya ile beselenecek olan telefon, kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkacak. Daha geçtiğimiz yılın amiral gemisi bazı modellerin Android 7.0 almadığını göz önünde bulundurursak, 99 dolarlık Nokia 2'nin Nougat ile gelmesinin büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.