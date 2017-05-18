Uçuşlarda elektronik cihaz yasağı tekrar görüşülecek!

Avrupa Birliği ve ABD arasında uçuşlarda kabinde elektronik cihaz yasağı uygulanacağı iddiası üzerine yapılan görüşmelerin haftaya Washington'da devam edeceği belirtildi.

ABD'nin uyguladığı kabinde elektronik cihaz yasağının, Avrupa havaalanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerine Brüksel'de yapılan toplantı sonucunda, AB Komisyonu ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, görüşmeye AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Elaine Duke ve beraberindeki heyetin katıldığı ve toplantıda hava güvenliği ile ilgili konuların ele alındığı söylendi.

Her iki tarafın uçuş güvenliğine yönelik gelişen ciddi güvenlik risk ve tehditlerini değerlendirdiği, bununla birlikte mücadele edileceğine dikkat çekilen açıklamada, toplantıda elektronik cihazların bagajda taşınması konusu ile ilgili, mevcut havacılık güvenlik ve standartlarının, tespit kabiliyetlerinin ve son dönem güvenlik iyileştirmelerinin ele alındığının altı çizildi.

Açıklamada, hava güvenliği hakkında AB ve ABD arasında yüksek seviye teknik ve siyasi görüşmelerin haftaya Washington'da devam etmesine karar verildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere'yse Türkiye dahil 6 ülkeden doğrudan uçuşlarda kabin içine bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıkladı.