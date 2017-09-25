ABD Deniz Kuvvetleri, Xbox 360 kontrolcüsü kullanıyor!

The Virginian-Pilot'a göre; ABD Donanması, denizaltılarındaki periskopları çalıştırmak için Xbox 360 kontrolcüsünüz kullanmaya başlıyor. Xbox 360 kontrolcüsü ile ilk defa Kasım ayında aktif göreve gidecek olan gemi ise USS Colorado olacak. Xbox 360 kontrolcüleri daha sonra Virginia sınıfındaki diğer denizaltılara eklenecek.

Virginia sınıfı denizaltıları, karmaşık görünümlü, helikopter tarzı bir kontrol çubuğunun yerini alacak olan Xbox 360 kontrolcülerini şimdiden tümleşik görüntüleme sistemlerine eklemeye başladı. Bu denizaltılar, 1990'ların sonunda devreye giren Seawolf sınıfı denizaltılarının daha ucuz ve daha modern versiyonları olarak bilinir.

Xbox 360 kontrolcülerinin kullanılmaya başlamasında, denizcilerin ve subayların standart periskopun kontrollerinin tıknaz ve gerçekten ağır olduğunu dile getirmesinin etkili olduğu söyleniyor. Kontrol için kullanılan periskoplar 38.000 dolar civarında bir maliyete sahipken, Xbox 360 kontrolcüsünün maliyeti sadece 20 dolar civarında.

ABD Deniz Kuvvetleri gemileri, Xbox 360 kontrolcüsü ile daha rahat kontrol etmenin yanında maliyeti de oldukça düşürecek. Kıdemli Şef Mark Eichenlaub, konuyla ilgili; "Kumandalar kırılırsa," herhangi bir video oyun mağazasına gidebilir ve dünyanın herhangi bir yerinden bir Xbox denetleyicisi satın alabilir, bu da kolay bir değiştirme olur" ifadelerini kullandı.