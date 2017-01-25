Acer, TravelMate Spin B1 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarını tanıttı

Acer eğitim sektöründeki müşterilerine yönelik olan en yeni dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı Acer TravelMate Spin B1'i (B118) 25-28 Ocak tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilen 2017 BETT Fuarı'nda (Stand B109) tanıttı. Windows 10 Pro işletim sistemli 11.6 inç dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, kolay taşınma için mükemmel ölçülere sahip ve dört kullanım modunun yanı sıra sınıflarda gündelik kullanım için dayanıklı bir tasarım barındırıyor. Ayrıca, uzun pil ömrü sayesinde öğrenciler bilgisayarı okulda tüm gün boyunca ve sonrasında da kullanabiliyorlar.



Dönüştürülebilir çok yönlülük artık sınıflarda

Sınıflarda eğitim çeşitli konular, öğrenim ortamları ve öğretim metotlarını içerir; TravelMate Spin B1 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, öğrencilerin ve benzer şekilde öğretmenlerin çok çeşitli ihtiyaçlarına tamamen uygun. Bilgisayar, grup projeleri ve paylaşım için stand ve çadır modları, laboratuvarlar ve okul gezileri gibi hareket halinde eğitim için tablet modu ve diğer her şey için dizüstü bilgisayar modu dahil olmak üzere öğrenimin tüm yönlerinde yararlanılması için çok yönlü dört moda sahip. Bu cihaz, web sayfalarında ve uygulama kullanımında sezgisel çalışmalar için Full HD veya HD bir dokunmatik ekran barındırıyor.





Darbelere, düşmelere ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapı

TravelMate Spin B1 maksimum çalışmayı garanti etmek ve bakımların azaltılmasına yardımcı olmak için dayanıklılık özellikleriyle tasarlanmış. Sınıflardaki itiş kakışın altından kalkabilecek şok emici orta lastik çerçevesi ve 60Kgf'e kadar önden darbelere karşı koyabilecek arttırılmış dayanıklılığa sahip basınç dirençli ekran bu özellikler arasında. Ayrıca, 330 ml'ye kadar sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlayan bir klavye barındırıyor. Klavye ve touchpad’in altındaki benzersiz oluk sistemi, suyu dahili bileşenlerden uzaklaştırarak kasanın altından boşaltıyor. Bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda Kensington kilidi ile laboratuvarlara veya kablosuz taşıma gereçlerine bağlanabiliyor.



Uzun pil ömrü ve harika performans

TravelMate Spin B1 13 saate kadar pil ömrü sunarak öğrencilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında, ev ödevlerine bile güç kalacak şekilde kesintisiz olarak derslerine devam edebilmelerine olanak veriyor. Intel Pentium işlemciler ve IntelHD grafiklerinden yararlanan TravelMate Spin B1 güçlü günlük performans sağlıyor. Chiclet klavye düzgün dokunmatik yazı yazımında mükemmel bir dokunsal geri bildirim veriyor ve bir Hassas Touchpad konforlu ve tepkisel gezinmeye izin verirken Windows 10 hareketlerini de destekliyor.



Windows Ink ve Acer TeachSmart

Windows Ink destekleyen bir ekran kalemi sayesinde, öğrenciler sezgisel biçimde notlarını yazabiliyor, Microsoft Word belgelerini düzenleyebiliyor, uygulamaları kullanabiliyor ve çizim yapabiliyorlar. Öğrenciler ekran kalemini basit bir şekilde tıklayarak kilitli ekrandan doğruca ve hızlı bir şekilde Microsoft OneNote erişimi sağlayabiliyorlar. Dahası, Acer TeachSmart yazılımı ile öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimler çok daha sezgisel bir hale geliyor. Yazılımın arayüzü her öğrencinin dizüstü bilgisayarının kapağında gömülü çok renkli LED ışıklar ile bağlantılı olarak çalışarak, öğretmenleri ile kolayca iletişime geçmelerini, ders materyallerini almalarını, kısa sınavlar olmalarını ve hatta tuvalete gitmek için izin isteyebilmelerini sağlıyor.

Öğrenciler iletişimde kalıyor

Öğrenciler hızlı çift bant 2x2 MIMO 802.11ac kablosuz bağlantı aracılığıyla okul ağlarına bağlı kalabiliyorlar. Cihaz Bluetooth 4.0, iki USB 3.0 bağlantı noktası, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası ile kolayca yan donanımlara bağlanabiliyor. Öğrenciler 3.5 mm kulaklık jakı ile kulaklıklarını kullanabiliyor ve dahili SD kart okuyucu ile dosyalarını kolayca paylaşabiliyorlar.