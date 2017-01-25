Acer yeni Chromebook Spin 11'i (R751T) tanıttı

Acer, Londra'daki İngiliz Eğitim ve Öğretim Teknolojisi (BETT) Fuarı'nda yeni Acer Chromebook Spin 11'i (R751T) tanıttı. Özellikle sınıflarda kullanım için tasarlanan bu dayanıklı ve dönüştürülebilir Chromebook, Wacom EMR (Elektromanyetik rezonans) teknolojisinden faydalanan bir ekran kalemi ile birlikte gelir ve modern eğitim ortamlarında ideal olan çok yönlü dört kullanım moduna sahiptir. Chromebook Spin 11 (R751T), Google Play Mağazası aracılığıyla sahip olduğu Android uygulamaları desteği sayesinde ezber bozan ek imkanlar sağlayacak.

Sınıfta Kullanım Kolaylığı

Chromebook Spin 11 (R751T) okuldaki dersleri ve etkinlikleri sınırlandıran değil kolaylaştıran özelliklere sahiptir.

Wacom EMRekran kalemi donanımıyla, öğrenciler kalem ve kağıt kullanımı gibi doğal bir deneyim ile bir araya getirilen en yeni teknolojiyi kullanmanın keyfini çıkaracaklar. Öğrenciler ellerindeki ekran kalemiyle çok konforlu ve tam kontrollü olarak dijital bir şekilde çizim yapabilir, taslak hazırlayabilir, not alabilir ve fikirlerini yazabilirler. Okullar ayrıca EMR ekran kaleminin pilsiz oluşunu, kazara düşürülmelere karşı daha dirençli olmasını ve böylece toplam sahip olma maliyetini azaltmasını da faydalı bulacaklar.

Yeni Chromebook'un en etkileyici özelliklerinden biri de, kullanıcıların her modda sallantısız, optimum bir dokunmatik deneyimin keyfini çıkarmalarını garanti eden 360° çift torklu menteşe tasarımıdır. Bu modlar:

‘V’ Modu – Sınırlı (otobüs yolculuklarında koltuk arkalarındaki katlanır tepsiler veya küçük sınıf sıraları gibi) alanlarda kullanım için ideal olan bu mod video içeriklerini oynatmak için uygundur ve uygulamalar ve web sayfalarında dokunmatik kullanım için güçlü bir destek sağlar.

Tablet Modu – En mobilite dostu olan bu modda, ince gövde ışık vermesi ve kolayca tutulabilmesi için kendi üzerine katlanır – grup çalışmaları, okul gezileri ve dışarıda yapılan dersler sırasında elden ele dolaştırmak için idealdir. Bu mod aynı zamanda Wacom destekli ekran kalemi ile sanat ve tasarım projeleri için mükemmeldir. Klavyenin üzerinde konumlandırılmış ikinci bir Acer HD geniş görüntülü web kamerası kullanıcının aynı bir tablette olduğu gibi fotoğraf ve video çekmesine olanak tanır.

Ekran Modu - Ellerin kullanımını gerektiren derslerde eğitici videoların gösterilmesi veya fazla dokunmatik etkileşime ihtiyaç olmayan uygulamalar için idealdir.

Dizüstü Bilgisayar Modu – Tam boy bir klavye ile yazı yazmak veya uygulamaların kullanımı için klasik dizüstü bilgisayar modudur.

Dayanıklı Tasarım

Acer Chromebook Spin 11’in tasarımı sınıflardaki itiş kakışın altından kalkabilmesi için özel olarak yapılmıştır. En katı A.B.D. MIL-STD 810G asgari standardına karşı test edilen Chromebook Spin 11 güçlüdür ve ister sıralardan yere düşmesi, ister öğrencilerin sırt çantalarına tıkıştırılması olsun, gündelik darbe ve düşüşlere dayanıklıdır. Güçlendirilmiş kasa yapısı ve klavyeyi çevreleyen lastik tamponu sayesinde, Chromebook Spin 11 122 cm'ye kadar yüksekliklerden düşüşlere dirençlidir. Tasarımı aynı zamanda 330 ml'ye kadar sıvı dökülmelerine dayanan ve sıvıyı önemli bileşenlerden uzaklaştıran benzersiz bir drenaj sistemi barındırmaktadır. Hasarlara karşı daha ileri bir koruma sunmak için, klavyesi öğrencilerin tuşları çıkarmasını, değiştirmesini ve böylece diğer tuşlarla karışmasını önleyen gömme bir yapıya sahiptir.

Sıkıştırılmış Güç

Yukarıda sayılanların tümü dayanıklı bileşen tercihleri ve özellikleri sayesinde gerçekleşti. Bu nedenle, öğrenciler için kullanımı kolay olan ve bireysel olarak ve grup çalışmalarında kolayca yönetilebilen sağlam ve güvenilir bir dizüstü bilgisayar arayan okul yöneticileri için mükemmel bir tercihtir.

Chrome işletim sisteminden faydalanan bu dizüstü bilgisayar son derece yüksek bir dokunmatik hassaslığa sahip bir 11.6” HD IPS ekran barındırmaktadır. Modeline bağlı olarak Intel Celeron dört çekirdekli işlemci N3450 veya Intel Celeron çift çekirdekli işlemci N3350 ile çalışır. Aynı zamanda 4GB/8GB LPDDR4 bellek ve eMMC flaş ile 32GB/64GB dahili depolama ile birlikte gelir.

Kablosuz bağlantı 2X2 MIMO 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 aracılığıyla sağlanırken, kablolu bağlantı 2 USB C-Tipi bağlantı noktası (USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps'e kadar veri aktarımı, USB-C üzerinden DisplayPort ve USB şarjı) ve iki A-Tipi USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra MicroSD kart okuyucu ile elde edilir.

Chromebook Spin 11 (R751T) 1,4 kg ağırlığında, 296 (G) x 206 (D) x 20.5 (Y) mm boyutlarında ve 10 saate kadar pil ömrüne sahiptir.