iPhone'da ekran videosu nasıl çekilir?

Apple, iOS'in kapalı bir yapıda olmasından dolayı iPhone'da ekran videosunu çekme özelliğini maalesef ki sunmuyor. iPhone'da ekran videosu çekmek isteyenler QuickTime ile bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Ancak QuickTime'ın da yetersiz kaldığı anlar oluyor.

Biz de iPhone'da ekran videosunu çekmek için geliştirilen, kullanımı kolay iPhone Screen Recorder isimli uygulamayı mercek altına alalım dedik.

Acethinker firmasının geliştirmiş olduğu iPhone Screen Recorder isimli uygulama Windows ve macOS işletim sistemleri ile uyumlu olması ile dikkat çekiyor. iPhone Screen Recorder ile iPhone'u bilgisayara bağladığınızda; iPhone'u PC ekranına yansıtabilir, bu sayede iPhone oyunlarını PC ekranında oynayabilir, ekran görüntüsü alabilir ve tabii ki de ekranın videosunu çekebilirsiniz.

Acethinker iPhone Screen Recorder ile HD kalitesinde videonuzu kaydedebiliyorsunuz. Ve iPhone'u hiç bir kabloya gerek kalmadan Wi-Fi üzerinden PC'ye bağlayabiliyorsunuz. Minimum gecikme ile başarılı bir performans sunan

Acethinker iPhone Screen Recorder'ın deneme sürümünün yanında 29 dolar karşılığında Full sürümü de satılıyor.