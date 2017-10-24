Adobe, bir sonraki video ve fotoğraf düzenleme seviyesiyle ilgili ipuçları verdi!

Adobe, gördüğünüz şeylere olan güveni daha da aşacak çarpıcı yeni görüntü ve video işleme araçlarından bazılarını altüst etti. ProjectCloak, hareketli videolardan nesneleri sihirli bir biçimde silebilecek ve SceneStitch içeriği bilen dolguyu yeni, bazen de gerçeküstü bir seviyeye çekmek için AI kullanacak.

Adobe'un inanılmaz Photoshop yazılımını hala en akıllı, kullanışlı ve düpedüz etkileyici teknolojilerden biri. CS5'in 2010 sürümünde ilk kez görülen bu özellik, bir fotoğraftaki nesneleri seçmenize ve bunları kaldırmanıza ve yazılımın yerini alması gereken şeyleri tahmin etmesine imkân tanımaktadır. Çoğu zaman o kadar iyi çalışıyor ki can sıkıcı bir tabela veya eski kız arkadaşı fotoğraftan uzaklaştırmak tek adımlık bir işlem oluyor.

Ve şimdi teknoloji tamamen yeni bir seviyeye çıkarılıyor. Geçen haftaki Adobe MAX 2017 konferansındaki iki yeni bilgi püf noktası yakın gelecekte bu araçların nereye gideceğini gösteriyor. ProjectCloak, videodaki içerikle uyumlu bir dolgu alıyor ve düzeltiyor. Hareketli görüntülerde nesne veya kişiyi seçin ve takip edin, sonra gizleyin ve kaybolsun.

Şu anki içeriğe dikkat eden dolgu aracının temel zayıf yönlerinden biri, resminizden kaldırılacak bir şey seçtiğinizde, arka planı doldurmaya çalışmak için resmin geri kalanını kullanması. Özellikle büyük bir şeyi kaldırmaya çalışıyorsanız, arka plan unsurları bariz şekilde bozulabilir. Yapay zekayı getiren SceneStitch, istenmeyen alanın yerini alacak olası unsurları bulmak için milyonlarca diğer resim aracılığıyla avlanmaya başlar.