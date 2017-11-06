Afganistan internet yasaklarına doymadı!

Afganistan Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu, ülkedeki servis sağlayıcılara WhatsApp ve Telegram gibi popüler iletişim uygulamalarını engellemeleri yönünde talimat verdi. Bu talimat henüz resmiyetle buluşmadı ama bazı kullanıcılar şimdiden söz konusu uygulamalara erişmekte zorluk çekiyor. Yine de çoğu kullanıcı söz konusu yazılımlar aracılığıyla aile üyeleri ve arkadaşlarına "şimdilik" ulaşabiliyor.

Düzenleme Kurulu söz konusu yasağın geçici olduğunu ve yeni bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Düzenleme Kurulu'na göre yaptırımlar, kullanıcıların şikayetleri nedeniyle uygulandı. Şimdi de olayın diğer yüzüne bakalım: Pek çok kişi Afganistan Milli Güvenlik Müdürlüğü'nü suçluyor. Zira "söylentilere göre" bazı terör örgütü üyeleri yazışmalarında WhatsApp ve Telegram'ı kullanıyor ve hükümet bunlara engel olmaktan aciz. Bu nedenle "toplu yasaklama" kararı alındı.

Dev sosyal medya servislerinin de yasaklanacağı dedikodular arasında. Gerçeğin ne olduğunu ise zaman gösterecek.