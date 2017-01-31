Yerli telefon seferberliği başladı!

Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye’nin cari açığının kapanmasında yerli cep telefonu kullanımın önemini vurgulamak ve tüm Türkiye’ye örnek olmak için 100 adet Vestel Venus V3 5070’i, başta Belediye daire müdürleri olmak üzere Mülki İdari Amirlere, il protokolüne ve muhalefet parti başkanlarına hediye etti.

Şehrin önde gelen isimlerine yerli telefon hediye ederek farkındalık yaratmayı amaçlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu kampanyada Türkiye’nin gururu Vestel Venus’ü tercih etti.

Basın toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ortalama iki yılda bir kez değiştirdiğimiz cep telefonları, Türkiye’nin cari açığını olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Çoban; “Türkiye’nin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri cari açık. 2016 yılsonu itibarıyla 55 milyar dolar olan cari açığın ciddi bir bölümü ithal cep telefonundan kaynaklanıyor. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bu soruna dikkat çekmek adına başlattığımız kampanya ile yerli üretim cep telefonu kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuşmalarına devam etti.

Basın toplantısına katılan protokol davetlilerine hediye olarak takdim edilen Venus V3 5070 5.5 inç ve 5.0 inç büyüklüğündeki Full HD IPS ekranı, renklerin canlılık ve parlaklığını artırarak akıllı telefonda film izleme ve oyun oynama keyfini en üst düzeye taşıyor. İnci beyazı, tekno gri ve altın renk seçenekleri ile sunulan 5570, hafifliği ile de segmentinin en iyileri arasında yerini alıyor.